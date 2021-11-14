Джеко не успел восстановиться от травмы

Футболист Интера не участвовал в тренировках Боснии и Герцеговины перед игрой с финнами. Нападающий пропустил поединок, в котором боснийцы проиграли и потеряли шансы выйти на чемпионат мира 2022 года.

На фарт Сборная Украины сходила в церковь перед матчем с боснийцами: УАФ удалила сообщение

35-летний Джеко не успел восстановиться от травмы. Из-за того, что Босния и Герцеговина упустила шанс выйти на ЧМ-2022, в тренерском штабе решили, что не нуждаются в помощи футболиста.

Нападающий вернется в расположение Интера.

Нам всем было плохо после проигрыша Финляндии. Мы быстро учимся на поражениях. Надеюсь, мы научились чему-то, что поможет нам не повторять подобных ошибок в будущем. Нужно продолжать работать и верить в свои силы. Уверен, в таком случае мы сможем достичь хорошего результата,

– сказал Джеко.

Решающий матч Украины

Украина сыграет против Боснии и Герцеговины 16 ноября. Поединок начнется в 21:45.

Украине нужно только побеждать боснийцев, чтобы занять второе место и бороться за путевку на ЧМ-2022 в раунде плей-офф. При этом важно, чтобы в параллельной игре Финляндия не победила Францию.

Сейчас финны занимают вторую строчку, опережая Украину на 2 очка. Если Украина и Финляндия наберут равное количество очков, то второе место займет наша команда благодаря победе в Хельсинки.

Перед матчем Босния и Герцеговина, кроме Джеко, потеряла защитника Арсенала Сеада Колашинаца.