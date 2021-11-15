Боснійці зіграють без лідерів
Зважаючи на те, що Боснія та Герцеговина втратила шанс вийти на ЧС-2022, Івайло Петев планує перевірити найближчий резерв.
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Завтра на нас очікує останній матч. Є декілька важливих речей. Нам варто проявити характер і жагу до перемоги. Я не можу зараз назвати склад, однак, зважаючи на турнірне становище, можливо, зіграють ті футболісти, які не отримували практики протягом турніру,
– сказав наставник.
Відомо, що матч проти України пропустять два ключові футболісти Боснії та Герцеговини. Форварду Едіну Джеко дозволили покинути команду та повернутися у міланський Інтер.
Також проти України не зіграє захисник лондонського Арсеналу Сеад Колашинац. Після гри з Фінляндію (1:3) Колашинацу наклали гіпс.
За словами Петева, після поєдинку з Україною тренерський штаб розбиратиме помилки, які команда допустила під час відбіркового циклу.
"Саме після гри з Україною ми розберемо свої помилки й вирішимо, що робити далі. Головне — зіграти з бажанням та характером, якого нам не вистачило у двобої з Фінляндією", – резюмував фахівець.
- Для збірної Боснії та Герцеговини матч з Україною не має турнірного значення, адже після поразки фінам команда втратила шанси на ЧС-2022.
- Україні ж потрібно обов'язково перемагати суперника, щоб надіятися на участь у раунді плей-офф. "Синьо-жовті" залежні від результату матчу Фінляндія – Франція.
- Найкращим результатом для України буде поразка фінів. Якщо ж команди розійдуться нічиєю, то збірній України слід перемагати боснійців з різницею у 2 голи.
- Боснія та Герцеговина прийме Україну 16-го листопада. Матч розпочнеться о 21:45.