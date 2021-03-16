Шанс для України у відборі на ЧС-2022: ключовий захисник Фінляндії захворів на COVID-19
Збірна Фінляндії з футболу не зможе розраховувати на свого захисника Єре Уронена у відбіркових матчах на ЧС-2022. Футболіст здав позитивний тест на коронавірус.
Джерело:lta-Sanomat
Без провідного футболіста
Захисник збірної Фінляндії Єре Уронен підхопив коронавірус у розташуванні бельгійського Генка. Крім нього у команді захворіли ще Браян Лімбомбе та Тобі Лейсен.
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Всі футболісти негайно були відправлені на самоізоляцію. Такий розвиток подій не дозволить головному наставнику фінської збірної Маркку Канерву розраховувати на ключового захисника.
- Гравець не візьме участь у березневих відбіркових матчах на чемпіонат світу 2022 року. Наголосимо, що збірна України проведе свій матч проти Фінляндії вже 28 березня. Попередньо зустріч було заплановано провести у Львові.
- Однак з'явилась інформація, що поєдинок може бути перенесений у Київ або Харків. Причина такого чуток стали проблеми з газоном на "Арені Львів" та погіршення епідеміологічної ситуації у культурній столиці України. Директорка стадіону спростував інформацію про перенесення протистояння у інше місто.
До слова, у складі української збірної теж не без проблем. Напередодні травму у Ференцвароші отримав Олександр Зубков.
Які матчі пропустить Уронен
- Фінляндія – Боснія і Герцеговина (24 березня)
- Україна – Фінляндія (28 березня)
- Швейцарія – Фінляндія (31 березня)
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