Главный тренер каталонской Барселоны Хави Эрнандес не сможет рассчитывать на ключевого игрока в поединке 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против донецкого Шахтера. Полузащитник "сине-гранатовых" Фрэнки де Йонг все еще не восстановился от травмы.

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Испанские СМИ сообщают, что де Йонг в лучшем случае сможет вернуться на футбольное поле в конце ноября. Ожидается, что нидерландский хавбек может принять участие в матче против Райо Вальекано 25 ноября.

Барселона сыграет против Шахтера без ключевого игрока

Фрэнки де Йонг травмировал лодыжку в конце сентября в матче с Сельтой (3:2). В этом сезоне на счету нидерландца один гол в семи поединках во всех турнирах.

Поединок Шахтер – Барселона состоится 7 ноября в Гамбурге на арене Фолькспаркштадион. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву. В третьем туре 25 октября Шахтер проиграл каталонцам на Эстадио Олимпико со счетом 1:2.

На экваторе группового этапа "горняки" занимают третью строчку в своем квартете, имея в активе 3 очка. У Барселоны максимальные 9 зачетных баллов и единоличная первая строчка.