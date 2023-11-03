Головний тренер каталонської Барселони Хаві Ернандес не зможе розраховувати на ключового гравця в поєдинку 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря. Півзахисник "синьо-гранатових" Френкі де Йонг все ще не відновився від травми.

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Іспанські ЗМІ повідомляють, що де Йонг в кращому разі зможе повернутися на футбольне поле наприкінці листопада. Очікується, що нідерландський хавбек може взяти участь у матчі проти Райо Вальєкано 25 листопада.

Барселона зіграє проти Шахтаря без ключового гравця

Френкі де Йонг травмував щиколотку наприкінці вересня у матчі з Сельтою (3:2). У цьому сезоні на рахунку нідерландця один гол у семи поєдинках у всіх турнірах.

Поєдинок Шахтар – Барселона відбудеться 7 листопада у Гамбурзі на арені Фолькспаркштадіон. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. У третьому турі 25 жовтня Шахтар програв каталонцям на Естадіо Олімпіко з рахунком 1:2.

На екваторі групового етапу "гірники" посідають третій рядок у своєму квартеті, маючи в активі 3 очки. У Барселони максимальні 9 залікових балів та одноосібний перший рядок.