Промоутер Хейні зробив недоречну пропозицію
Лу Ді Белла, промоутер Камбососа, розповів про переговори з Едді Хірном – промоутером Хейні. Він розповів, що Хірн 4-го лютого зробив пропозицію щодо бою.
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"Єдину пропозицію від Едді я отримав минулої п'ятниці. Це була зустрічна пропозиція після його усної пропозиції, яку він зробив місяць тому, коли я запропонував йому угоду", – розповів промоутер Камбососа.
Лу Ді Белла заявив, що відхилив пропозицію Едді Хірна, адже, на його думку, вона не варта обговорення.
Я одразу ж її відхилив, бо вона була образлива. Вона виявилася настільки недоречною, що не було чого обговорювати. Минулої п'ятниці Едді повторив зустрічну пропозицію письмово, але я відповів йому в листі, що вона не варта обговорення, побажавши їм з Девіном всього доброго,
– сказав Лу Ді Белла.
З ким зустрінеться Камбосос
- Джордж наступний поєдинок хоче провести винятково в Австралії. Наразі Камбосос не має офіційних претендентів, тому може вибрати собі суперника.
- Окрім Хейні, серед претендентів на бій з австралійцем був Василь Ломаченко. Українець готовий піти на поступки, щоб отримати зустріч з Камбососом.
- Егіс Клімас, менеджер українця, заявив, що промоутери Ломаченка вже зробили пропозицію австралійцю.
- В останній момент конкуренцію Ломаченку в боротьбі за бій проти Камбососа може скласти Раян Гарсія.