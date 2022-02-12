Промоутер Хейні зробив недоречну пропозицію

Лу Ді Белла, промоутер Камбососа, розповів про переговори з Едді Хірном – промоутером Хейні. Він розповів, що Хірн 4-го лютого зробив пропозицію щодо бою.

До слова Ломаченко зітре Камбососа в порошок, – Берінчик про чемпіонський бій

"Єдину пропозицію від Едді я отримав минулої п'ятниці. Це була зустрічна пропозиція після його усної пропозиції, яку він зробив місяць тому, коли я запропонував йому угоду", – розповів промоутер Камбососа.

Лу Ді Белла заявив, що відхилив пропозицію Едді Хірна, адже, на його думку, вона не варта обговорення.

Я одразу ж її відхилив, бо вона була образлива. Вона виявилася настільки недоречною, що не було чого обговорювати. Минулої п'ятниці Едді повторив зустрічну пропозицію письмово, але я відповів йому в листі, що вона не варта обговорення, побажавши їм з Девіном всього доброго,

– сказав Лу Ді Белла.

З ким зустрінеться Камбосос