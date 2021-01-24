WTA решила уравнять силы всех участников Открытого чемпионата Австралии. Теннисистки, которые отбыли карантин сыграют небольшой турнир, чтобы полностью втянуться в работу и подготовиться к престижному турниру.

Сейчас Марта Костюк находится на строгом карантине в Мельбурне, который продлится 14 дней. Однако 18-летняя теннисистка получит шанс удачно подготовиться к Australian Open-2021. О турнире перед Открытым чемпионатом Австралии сообщил твиттер-аккаунт Parsa.

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Турнир для изолированных теннисисток

Почему теннисистки ушли на карантин?

У одного из пассажиров рейса из Абу-Даби в Австралию, которым летели теннисисты, диагностировали коронавирус. Согласно протоколу безопасности, теннисисты, среди которых Костюк, проведут в отеле две недели без права оставлять его на 5 часов для тренировок.

Представители WTA решили дать шанс теннисисткам, которые находятся на самоизоляции, в хорошей форме подойти к главному старту в Мельбурне.

Они проведут турнир с 3 по 7 февраля. Именно перед стартом главных соревнований. На корт выйдут 28 участников которые находятся на карантине после положительных результатов тестов на коронавирус с рейсов, которыми они летели в Мельбурн. Турнир будет без квалификации и парного разряда.

In collaboration with Tennis Australia, the WTA has added a tournament before the #AusOpen from Feb. 3-7 that will be restricted to players currently in hard quarantine. 28 draw with no qualifying or doubles.



27 of 31 WTA players in hard quarantine right now are singles players. — Parsa (@Parsa_Nemati) January 23, 2021

Еще одна украинская теннисистка Даяна Ястремская тоже летела этим рейсом, поэтому была отправлена ​​на самоизоляцию. Но ее участие в турнире из-за проваленного допинг-теста до последнего было под вопросом.

Только в субботу, 23 января, вторая ракетка Украины получила ответ от независимого трибунала, который рассматривал отмену ее отстранения от соревнований. Но он не нашел причин, чтобы изменить решение в пользу украинки. Поэтому просьба Ястремской была отклонена.

Кроме Марты Костюк Украину будет представлять первая ракетка страны Элина Свитолина. Леся Цуренко в финале квалификации проиграла Людмиле Самсонова. Несмотря на это украинка все еще имеет шанс сыграть в основной сетке и побороться за победу в турнире. По правилам 2021 года организаторы Открытого чемпионата Австралии допустят по шесть игроков в мужской и женской сетках для поездки в Мельбурн.

Согласно рейтингу проигравших в финале отборочного этапа в Дубае, в шестерку претенденток попадает и Леся Цуренко.

К слову. Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля 2021 года.