WTA вирішила зрівняти сили всіх учасниць Відкритого чемпіонату Австралії. Тенісистки, які відбули карантин зіграють невеличкий турнір, щоб повністю втягнутись в роботу та підготуватись до престижного турніру.

Зараз Марта Костюк перебуває на суворому карантині в Мельбурні, який триватиме 14 днів. Однак 18-річна тенісистка отримає шанс вдало підготуватись до Australian Open-2021. Про турнір перед Відкритим чемпіонатом Австралії повідомив твіттер-акаунт Parsa.

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Турнір для ізольованих тенісисток

Чому тенісистки пішли на карантин? В одного з пасажирів рейсу з Абу-Дабі в Австралію, яким летіли тенісисти, діагностували коронавірус. Згідно з протоколом безпеки, тенісисти, серед яких Костюк, проведуть у готелі два тижні без права залишати його на 5 годин для тренувань.

Представники WTA вирішили дати шанс тенісисткам, які перебувають на самоізоляції, у хорошій формі підійти до головного старту у Мельбурні.

Вони проведуть турнір з 3 по 7 лютого. Якраз перед стартом головних змагань. На корт вийдуть 28 учасниць які знаходяться на карантині після позитивних результатів тестів на коронавірус у рейсів, якими вони летіли в Мельбурн. Турнір буде без кваліфікації і парного розряду.

In collaboration with Tennis Australia, the WTA has added a tournament before the #AusOpen from Feb. 3-7 that will be restricted to players currently in hard quarantine. 28 draw with no qualifying or doubles.



27 of 31 WTA players in hard quarantine right now are singles players. — Parsa (@Parsa_Nemati) January 23, 2021

Ще одна українська тенісистка Даяна Ястремська теж летіла цим рейсом, тому була відправлена на самоізоляцію. Але її участь у турнірі через провалений допінг-тест до останнього була під запитанням.

Лише у суботу, 23 січня, друга ракетка України отримала відповідь від незалежного трибуналу, який розглядав скасування її відсторонення від змагань. Але він не знайшов причин, щоб змінити рішення на користь українки. Тому прохання Ястремської було відхилено.

Крім Марти Костюк Україну представлятиме перша ракетка країни Еліна Світоліна. Леся Цуренко у фіналі кваліфікації програла Людмилі Самсоновій. Попри це українка все ще має шанс зіграти в основній сітці та поборотися за перемогу в турнірі. За правилами 2021 року організатори Відкритого чемпіонату Австралії допустять по шість гравців у чоловічій і жіночій сітках для поїздки у Мельбурн.

Згідно з рейтингом тих, хто програв у фіналі відбіркового етапу в Дубаї, в шістку претенденток потрапляє і Леся Цуренко.