"Ломаченко явно не стар": непобежденный американец стремится сразиться с боксером из Украины
Источник:Boxing News 24
Несмотря на поражение от Девина Хейни, Василий Ломаченко пользуется спросом среди топ-боксеров. В очередь на бой с украинским боксером записался американец Шакур Стивенсон.
Один из самых ожидаемых поединков 2023 года завершился поражением Василия Ломаченко абсолютному чемпиону мира Девину Хейни. 35-летний боксер из Украины второй раз упустил возможность стать лучшим в легком дивизионе.
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Претендент для Ломы
Несмотря на поражение, Ломаченко продемонстрировал очень конкурентный бокс. Многие эксперты и фанаты уверены, что победу одержал именно украинец. Магия имени и бывшие титулы чемпиона мира в трех весовых категориях привлекают топовых боксеров провести бой с Ломаченко. Среди них оказался непобежденный американец Шакур Стивенсон.
"Бесстрашный", как называют Стивенсона, намерен свой следующий бой провести именно с украинским боксером.
Я надеюсь, что уже в следующем бою получу шанс встретиться с Ломаченко. Этот парень еще не закончил. Он явно не старый, заброшенный бойц. Я не хочу ждать еще год, когда ему будет 36 или 37 лет. Я предпочел бы подраться с ним сейчас сразу после Девина,
– заявил Стивенсон.
Если Ломаченко не согласится на бой с Шакуром, тогда американец готов встретиться с Джемейном Ортисом, которого Василий победил в октябре прошлого года.
Если Лома будет настаивать, что ему нужен промежуточный бой, тогда я безусловно буду готов разобраться с Ортисом. Я собираюсь сильно избить этого парня. Он не понимает, во что вязался,
– сказал Стивенсон.
Что известно о Шакуре Стивенсоне
- Шакур Стивенсон в 2016 году получил "серебро" Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
- В следующем году американец дебютировал в профессиональном боксе.
- "Бесстрашный" владел поясами чемпиона мира по версиям WBC и WBO во втором полулегком весе.
- В 2022 году перешел в легкий дивизион, где планирует для начала завладеть поясом WBC.
- В общей сложности Шакур Стивенсон одержал 20 побед на профи-ринге, в том числе 10 нокаутом.