Шахтер до этого никогда не играл против Антверпена. Это будет первый матч между командами, да еще и сразу в группе Лиги чемпионов. Туда бельгийский клуб попал впервые – как чемпион своей страны, в квалификации одолев греческий АЕК.

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Однако дебюта у Антверпена откровенно не удалось – команда была разгромлена на выезде Барселоной со счетом 5:0. Но и Шахтеру нечем особенно похвастаться – "горняки" проиграли номинально домашний матч Порту. По всей вероятности, Шахтер и Антверпен будут вести борьбу за третье место в этой группе, которое позволит сыграть в плей-офф Лиги Европы.

Важно! Матч Антверпен – Шахтер начнется в 19.45 по киевскому времени.

Смотреть онлайн матч Антверпен – Шахтер можно будет на платформах Megogo или Volia TV. Именно Megogo является официальным транслятором всех матчей Лиги чемпионов в этом сезоне в Украине. Однако доступ к трансляциям на обеих платформах платный и требует регистрации.

Текстовая онлайн-трансляция матча Антверпен – Шахтер строй доступна на сайте 24 Канала в этой новости. Здесь также будут опубликованы видео голов матча, а по его окончании – видеообзор.