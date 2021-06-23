Шахтер "выбросит" из команды игрока сборной Украины

Шахтер начал подготовку к новому сезону УПЛ. В заявке команды, которая отправилась в Австрию, не нашлось места Сергею Болбату.
Указали на дверь
В списке из 35 футболистов, которые отправились на сборы, нет Валерия Бондаренко и Богдана Бутко. Также в заявку не попал Сергей Болбат.
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Новый тренерский штаб "горняков" во главе с Роберто Де Дзерби не дал даже шанса игроку проявить себя. Болбат покинет Шахтер, хотя имеет контракт, который действует до конца июня 2022 года.
- Правда, даже под руководством Луиша Каштру Болбат не получал достаточно игровой практики. В сезоне 2020/2021 защитник провел за дончан 8 матчей, в которых отметился одним ассистом.
- Футболист не сумел закрепиться в составе и в течение своей карьеры наездился в аренды. Последняя из которых была в Мариуполь.
- В карьере Болбата есть 5 поединков в "сине-желтой" футболке.
Приобретение Шахтера
Зато донецкий клуб уже успел пополниться тремя новыми футболистами. Ранее "горняков" усилил Педриньо. Он перешел в Шахтер из португальской Бенфики. Также дончане приобрели нападающего амстердамского Аякса Лассина Траоре.
Третьим новичком украинского клуба стал игрок Сассуоло Марлон, который ранее выступал за Барселону.