Первый трансфер Шахтера

Португальский гранд сообщил о трансфере 23-летнего бразильца в Украину. В клубе уже передали информацию о трансфере в комиссию по рынку ценных бумаг Португалии. Ответственность за выплату платежей солидарности лиссабонский клуб взял на себя.

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"Горнякам" этот переход стоил 18 миллионов евро. Теперь Педриньо нужно лишь прилететь в Украину для медицинского обследования и подписания соглашения.

Официально бразильского полузащитника планируют презентовать 14 июня. Футболист станет первым новичком команды после прихода на тренерский мостик итальянского наставника Роберто Де Дзерби.

Что известно о Педриньо