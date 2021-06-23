Вказали на двері
У списку з 35 футболістів, які вирушили на збори, немає Валерія Бондаренка та Богдана Бутка. Також у заявку не потрапив Сергій Болбат.
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Новий тренерський штаб "гірників" на чолі з Роберто Де Дзербі не дали навіть шансу гравцю проявити себе. Болбат покине Шахтар, хоча має чинний контракт, який діє до кінця червня 2022 року.
- Щоправда, навіть під керівництвом Луїша Каштру Болбат не отримував достатньо ігрової практики. У сезоні-2020/2021 захисник провів за донеччан 8 матчів, у яких відзначився одним асистом.
- Футболіст не зумів закріпитись у складі та протягом своєї кар'єри наїздився в оренди. Остання з яких була у Маріуполь.
- У кар'єрі Болбата є 5 поєдинків у "синьо-жовтій" футболці.
Придбання Шахтаря
Натомість донецький клуб вже встиг поповнитись трьома новими футболістами. Раніше "гірників" підсилив Педріньо. Він перейшов у Шахтар з португальської Бенфіки. Також донеччани придбали нападника амстердамського Аякса Лассіна Траоре.
Третім новачком українського клубу став гравець Сассуоло Марлон, який раніше виступав за Барселону.