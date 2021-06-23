Указали на дверь

В списке из 35 футболистов, которые отправились на сборы, нет Валерия Бондаренко и Богдана Бутко. Также в заявку не попал Сергей Болбат.

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Новый тренерский штаб "горняков" во главе с Роберто Де Дзерби не дал даже шанса игроку проявить себя. Болбат покинет Шахтер, хотя имеет контракт, который действует до конца июня 2022 года.

Правда, даже под руководством Луиша Каштру Болбат не получал достаточно игровой практики. В сезоне 2020/2021 защитник провел за дончан 8 матчей, в которых отметился одним ассистом.

Футболист не сумел закрепиться в составе и в течение своей карьеры наездился в аренды. Последняя из которых была в Мариуполь.

В карьере Болбата есть 5 поединков в "сине-желтой" футболке.

Приобретение Шахтера

Зато донецкий клуб уже успел пополниться тремя новыми футболистами. Ранее "горняков" усилил Педриньо. Он перешел в Шахтер из португальской Бенфики. Также дончане приобрели нападающего амстердамского Аякса Лассина Траоре.

Третьим новичком украинского клуба стал игрок Сассуоло Марлон, который ранее выступал за Барселону.