Шахтар обурився через рішення не включити Луїша Каштру у топ-3 найкращих тренерів в Україні
В Україні назвали трьох тренерів, які претендують на звання найкращого наставника в Україні. В цьому переліку не виявилося тренера Шахтаря Луїша Каштру.
Джерело:твіттер Шахтаря
15 лютого в Україні під час церемонії "Футбольні зірки України" буде названо найкращого тренера чоловічої команди. На цю нагороду претендують Мірча Луческу (Динамо), Віктор Скрипник (Зоря) та Олександр Рябоконь (Десна).
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У Шахтарі обурилися через це. Вони перерахували головні досягнення Луїша Каштру за 2020 рік
- чемпіон України (з рекордним відривом у +23 бали);
- півфінал Ліги Європи;
- єврокубкова весна.
"Але тренер не в топ-3 найкращих за версією Української асоціації футболу. Ви серйозно?", – задалися питанням в Шахтарі.
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