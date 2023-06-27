Шахтер перехватит тренера Зари: когда состоится презентация специалиста

Руководство Шахтера окончательно определилось с кандидатурой следующего главного тренера. Совсем скоро об этом должно стать известно официально.

После многих слухов и переговоров с разными специалистами президент Шахтера Ринат Ахметов окончательно утвердил кандидатуру на должность главного тренера донецкого клуба. Им станет нидерландец Патрик ван Леувен, тренировавший Зорю в сезоне-2022/2023.

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Презентация уже совсем скоро

53-летний специалист сейчас отдыхает дома после успешного сезона в луганской Заре, с которой тренер завоевал "бронзу". Контракт с "горняками" еще не подписан, но это должно стать формальностью. Официальная презентация ожидается в начале июля.

Чемпион Украины начнет свою подготовку к сезону 3 июля именно в Нидерландах, поэтому новому главному тренеру никуда лететь не придется, ведь лагерь команды будет расположен на его родной земле.

. Патрик ван Леувен был признан лучшим тренером УПЛ в сезоне-2022/2023. Всего специалист провел во главе Зари 32 матча, 22 из которых выиграл и еще 4 сыграл вничью при 6 поражениях.

Ранее нидерландец уже работал в Шахтере. В период с 2006 по 2013 он занимался юношескими командами и возглавлял академию Шахтера.