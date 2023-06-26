В украинском элитном футбольном дивизионе традиционно после окончания чемпионата проводится голосование за лучшего тренера сезона. Победитель вошел в топ-3 в 13 клубах из 15 возможных (за своего нельзя голосовать), которые и решали, кто заслужил признание.

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Яркая игра не осталась без внимания

На базе анкетирования по итогам сезона-2022/23 клубы УПЛ признали лучшим тренером нидерландского специалиста Патрика ван Леувена. Семь клубов отдали ему первое место, еще шесть поставили в топ-3.

В пятерку лучших в рейтинге вошли тренеры четырех клубов, которые вывели свои команды в еврокубки, а также Роман Григорчук, поставивший Черноморцу очень интересный футбол. Единственным наставником, выведшим команду в еврокубки, но не вошедшим в топ прогнозированно стал Мирча Луческу, который становился победителем этой номинации рекордные 7 раз.

Первая пятерка выглядит так: Патрик ван Леувен (32 балла), Игорь Йовичевич (23), Роман Григорчук (13), Виктор Скрипник (10), Александр Кучер (5).

Всего назывались фамилии десяти тренеров. Не попали в топ-5 Юрий Вернидуб (Кривбасс), Владимир Шаран (Минай), Юрий Гура (Александрия), Юрий Вирт (Верес) и Ярослав Вишняк (Колос).

Победители предыдущих сезонов