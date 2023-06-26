В украинском элитном футбольном дивизионе традиционно после окончания чемпионата проводится голосование за лучшего тренера сезона. Победитель вошел в топ-3 в 13 клубах из 15 возможных (за своего нельзя голосовать), которые и решали, кто заслужил признание.
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Яркая игра не осталась без внимания
На базе анкетирования по итогам сезона-2022/23 клубы УПЛ признали лучшим тренером нидерландского специалиста Патрика ван Леувена. Семь клубов отдали ему первое место, еще шесть поставили в топ-3.
В пятерку лучших в рейтинге вошли тренеры четырех клубов, которые вывели свои команды в еврокубки, а также Роман Григорчук, поставивший Черноморцу очень интересный футбол. Единственным наставником, выведшим команду в еврокубки, но не вошедшим в топ прогнозированно стал Мирча Луческу, который становился победителем этой номинации рекордные 7 раз.
Первая пятерка выглядит так: Патрик ван Леувен (32 балла), Игорь Йовичевич (23), Роман Григорчук (13), Виктор Скрипник (10), Александр Кучер (5).
Всего назывались фамилии десяти тренеров. Не попали в топ-5 Юрий Вернидуб (Кривбасс), Владимир Шаран (Минай), Юрий Гура (Александрия), Юрий Вирт (Верес) и Ярослав Вишняк (Колос).
Победители предыдущих сезонов
- Мирча Луческу 2008/2009-2013/2014 (Шахтер).
- Сергей Ребров 2014/2015, 2015/16 (Динамо).
- Паулу Фонсека 2016/2017 (Шахтер).
- Александр Хацкевич 2017/2018 (Динамо).
- Паулу Фонсека 2018/2019 (Шахтер).
- Виктор Скрипник 2019/2020 (Заря).
- Мирча Луческу 2020/2021 (Динамо).
- Не определяли в 2021/2022.