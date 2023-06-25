Все больше игроков задумываются о будущем во время игровой карьеры, чего раньше не наблюдалось за футболистами. Они проходят тренерские или менеджерские курсы, также начинают разного вида бизнес.
Читайте также Перчатки на гвоздь рано вешать: Пятов может воссоединиться с бывшим партнером в звездном клубе
Пятов хочет передавать свой опыт будущим поколениям
38-летний голкипер Шахтера Андрей Пятов сейчас находится на заключительном этапе игровой карьеры, поэтому для него этот вопрос стал актуальным. Он планирует остаться в футболе и пошел на обучение, а теперь сообщил, что уже получил тренерский диплом УЕФА категории В.
Первый пошел. Первый диплом по тренерству. Любовь к футболу в крови. Опыт нужно учиться использовать с пользой для следующих футбольных поколений. Учеба продолжается,
– написал вратарь.
Пятов с первым тренерским дипломом / инстаграм футболиста
Диплом категории "В" дает право владельцу работать помощником главного тренера в командах Первой и Второй лиги, а также в любительском чемпионате.
Карьера Пятова в Шахтере
- 13 декабря 2006 подписал контракт с Шахтером, который отдал за молодого голкипера Ворсклы 6 миллионов гривен и оставил его в аренде до конца сезона.
- С сезона 2007/2008 провел за горняков почти 500 матчей и выиграл 27 внутренних трофеев.
- Победитель последнего в истории Кубка УЕФА.