Донецкий "Шахтер" в среду, 5 августа, сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга". Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Шахтер – Вольфсбург прогноз

2 марта "Шахтер" одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. На выезде "горняки" обыграли "Вольфсбург" 2:1, пишет 24 канал.

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Уже 17-й минуте "Шахтер" повел в счете. Исмаили навесил в штрафную "волков", высоченный Брукс неудачно выбил на Мораеса. Нападающий быстро сориентировался и головой переправил мяч в ворота.

Далее команда из Донецка не реализовала 11-метровый удар, ошибся Коваленко. "Вольфсбургу" удалось сравнять после перерыва, но Маркос Антонио на 73 минуте все же принес победу украинскому клубу – 1:2.

Этот матч между командами состоится при пустых трибунах НСК "Олимпийский".

"Вольфсбург" едет в Киев исключительно за победой, поэтому расслабляться "горнякам" не стоит. Команде Гласнера нужно забивать два гола, чтобы выйти в 1/4 финала Лиги Европы. Но при условии, что команда Каштру не сможет ни разу огорчить голкипера "волков".

Матч-ответ 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Вольфсбург" состоится 5 августа в 19:55

Шахтер – Вольфсбург: что прогнозируют букмекеры

Специалисты Parimatch фаворитом этой встречи считают дончан. На победу "горняков" можно сделать ставку с коэффициентом 2,31, а на победу немецкой команды – 3,05. Ничейный результат оценивают в 3,60.

Матч скорее всего завершится ничьей – 1:1, такой результат букмекеры оценили в 6,70. На то, что дончане забьют в матче – 1,22, а "Вольфсбургу" удастся огорчить голкипера "горняков" – 1,31.

В целом проход "Шахтера" в 1/4 финала Лиги Европы оценили коэффициентом 1,21. На то, что команда из Германии сыграет в четвертьфинале – 4,70.

На показатель, что "Шахтер" победит "Тотал матча больше 2,5" можно поставить с коэффициентом 3,45. На аналогичную ставку "Тотал меньше 2,5" букмекеры выставили показатель 6,00.

Команда Каштру первая откроет счет на табло. На такой показатель можно сделать ставку с коэффициентом 1,76, а на то, что первым отметятся клуб из Вольфсбурга – 2,06.

Специалисты считают, что в первой части встречи фанаты увидят гол от дончан, такую ​​ставку оценили коэффициентом 1,94. По их мнению, гости матча не смогут отличиться в первой 45-минутке, они оценили такую ​​возможность коэффициентом 2,17.

Показатель "Тотал матча 2-3 гола" можно сделать ставку с коэффициентом 2,06.