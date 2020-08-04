Донецький "Шахтар" у середу, 5 серпня, зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти німецького "Вольфсбурга". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Шахтар – Вольфсбург: прогноз

2 березня "Шахтар" здобув перемогу в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. На виїзді "гірники" обіграли "Вольфсбург" 2:1, пише 24 канал.

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Вже 17-й хвилині "Шахтар" повів у рахунку. Ісмаїлі навісив у штрафний "вовків", височезний Брукс невдало вибив на Мораеса. Нападник швидко зорієнтувався та головою переправив м'яч у ворота.

Далі команда з Донецька не реалізувала 11-метровий удар, схибив Коваленко. "Вольфсбургу" таки вдалося зрівняти після перерви, але Маркос Антоніо на 73 хвилині все ж приніс перемогу українському клубу – 1:2.

Цей матч між командами відбудеться за пустих трибун НСК "Олімпійського".

"Вольфсбург" їде у Київ виключно за перемогою, тож розслаблятись "гірникам" не варто. Команді Гласнера потрібно забивати два голи, щоб вийти в 1/4 фіналу Ліги Європи. Але за умови, що команда Каштру не зможе жодного разу засмутити голкіпера "вовків".

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Вольфсбург" відбудеться 5 серпня о 19:55

Шахтар – Вольфсбург: що прогнозують букмекери

Фахівці Parimatch фаворитом цієї зустрічі вважають донеччан. На перемогу "гірників" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,31, а на звитягу німецької команди – 3,05. Нічийний результат оцінюють в 3,60.

Матч швидше за все завершиться нічиєю – 1:1, такий результат букмекери оцінили у 6,70. На те, що донеччани заб'ють у матчі – 1,22, а "Вольфсбургу" вдасться засмутити голкіпера "гірників" – 1,31.

Загалом прохід "Шахтаря" в 1/4 фіналу Ліги Європи оцінили коефіцієнтом 1,21. На те, що команда з Німеччини зіграє у чвертьфіналі – 4,70.

На показник, що "Шахтар" переможе та "Тотал матчу більше 2,5" можна поставити з коефіцієнтом 3,45. На аналогічну ставку "Тотал менше 2,5" букмекери виставили показник 6,00.

Команда Каштру перша відкриє рахунок на табло. На такий показник можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,76, а на те, що першим відзначаться клуб із Вольфсбурга – 2,06.

Спеціалісти вважають, що у першій частині зустрічі фанати побачать гол від донеччан, таку ставку оцінили коефіцієнтом 1,94. На їх думку, гості матчу не зможуть відзначитись у першій 45-хвилинці, вони оцінили таку можливість коефіцієнтом 2,17.

Показник "Тотал матчу 2-3 голи" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,06.