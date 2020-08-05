Донецкий "Шахтер" 5 августа принимает немецкий "Вольфсбург". Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы на сайте 24 канала.

Этот матч должен был состояться еще в марте 2020 года. Но пандемия коронавируса внесла свои изменения. Команды сыграют между собой лишь в августе, пишет 24 канал.

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В первой игре, которая состоялась в Германии, "Шахтер" победил 2:1. При этом в матче команды дважды не забили пенальти – сначала свою попытку запорол Коваленко, а затем у противоположных ворот это же сделал Вегхорст.

Победитель этого матча в четвертьфинале сыграет с победителем пары "Айнтрахт" – "Базель". Этот матч состоится в Германии, где сыграют все матчи Лиги Европы, начиная с четвертьфиналов (а также некоторые матчи 1/8 финала).