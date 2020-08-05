Донецький "Шахтар" 5 серпня приймає німецький "Вольфсбург". Онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги Європи на сайті 24 каналу.

Цей матч повинен був відбутися ще в березні 2020 року. Але пандемія коронавірусу внесла свої зміни. Команди зіграють між собою лише у серпні, пише 24 канал.

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У першій грі, яка відбулася в Німеччині, "Шахтар" переміг 2:1. При цьому в матчі команди двічі не забили пенальті – спочатку свою спробу змарнував Коваленко, а згодом у протилежних воріт це ж зробив Вегхорст.

Переможець цього матчу у чвертьфіналі зіграє з переможцем пари "Айнтрахт" – "Базель". Цей матч відбудеться в Німеччині, де зіграють усі матчі Ліги Європи, починаючи з чвертьфіналів (а також деякі матчі 1/8 фіналу).