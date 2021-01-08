Шахтер вернул вундеркинда Мудрика из аренды в Десне
Донецкий Шахтер досрочно вернул из Десны в свой состав 20-летнего атакующего полузащитника Михаила Мудрика. Игрок полетит с "горняками" на сборы.
Донецкий клуб на официальном сайте обнародовал информацию о возвращении талантливого воспитанника, который на правах аренды играл за черниговскую Десну.
Вот так Вратарь Шахтера Трубин в сборной открытий Лиги чемпионов-2020
Возвращение таланта
Главный наставник Луиш Каштру готов дать шанс молодому полузащитнику проявить себя и заслужить место в составе дончан. Уже 17 января Шахтер отправится на первый тренировочный сбор в Турцию. Где будут работать до 26 января.
С кем сыграет Шахтер на сборах?
- 21 января. Шахтер – Лех (Познань, Польша)
- 23 января. Шахтер – Лудогорец (Разград, Болгария)
- 25 января. Шахтер – Марибор (Марибор, Словения)
- 26 января. Шахтер – Слован (Братислава, Словакия)
Карьера Мудрика: коротко
В первой части сезона в Чернигове Мудрик провел 11 матчей, в которых отмечался результативными действиями. До этого полузащитник выступал на правах аренды в киевском Арсенале, где дебютировал в УПЛ в игре против Олимпика, выйдя на 87-й минуте вместо Владислава Калитвинцева.
Вернулся в донецкий Шахтер после завершения арендного соглашения с киевлянами. Но не сумел закрепиться в составе "горняков", поэтому снова направился в другой клуб для получения практики.
Поделиться новостью