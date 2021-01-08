Донецкий Шахтер досрочно вернул из Десны в свой состав 20-летнего атакующего полузащитника Михаила Мудрика. Игрок полетит с "горняками" на сборы.

Донецкий клуб на официальном сайте обнародовал информацию о возвращении талантливого воспитанника, который на правах аренды играл за черниговскую Десну.

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Возвращение таланта

Главный наставник Луиш Каштру готов дать шанс молодому полузащитнику проявить себя и заслужить место в составе дончан. Уже 17 января Шахтер отправится на первый тренировочный сбор в Турцию. Где будут работать до 26 января.

21 января. Шахтер – Лех (Познань, Польша)

23 января. Шахтер – Лудогорец (Разград, Болгария)

25 января. Шахтер – Марибор (Марибор, Словения)

26 января. Шахтер – Слован (Братислава, Словакия)

Карьера Мудрика: коротко

В первой части сезона в Чернигове Мудрик провел 11 матчей, в которых отмечался результативными действиями. До этого полузащитник выступал на правах аренды в киевском Арсенале, где дебютировал в УПЛ в игре против Олимпика, выйдя на 87-й минуте вместо Владислава Калитвинцева.

Вернулся в донецкий Шахтер после завершения арендного соглашения с киевлянами. Но не сумел закрепиться в составе "горняков", поэтому снова направился в другой клуб для получения практики.