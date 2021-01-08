Донецький Шахтар достроково повернув з Десни у свій склад 20-річного атакувального півзахисника Михайла Мудрика. Гравець полетить з "гірниками" на збори.

Донецький клуб на офіційному сайті оприлюднив інформацію про повернення талановитого вихованця, який на правах оренди грав за чернігівську Десну.

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Повернення таланта

Головний наставник Луїш Каштру готовий дати шанс молодому півзахиснику проявити себе та заслужити місце у складі донеччан. Вже 17 січня Шахтар вирушить на перший тренувальний збір у Туреччину. Де будуть працювати до 26 січня.

21 січня. Шахтар – Лех (Познань, Польща)

23 січня. Шахтар – Лудогорець (Разград, Болгарія)

25 січня. Шахтар – Марібор (Марібор, Словенія)

26 січня. Шахтар – Слован (Братислава, Словаччина)

Кар'єра Мудрика: коротко

У першій частині сезону у Чернігові Мудрик провів 11 матчів, у яких не відзначався результативними діями. До цього півзахисник виступав на правах оренди у київському Арсеналі, де дебютував в УПЛ у грі проти Олімпіка, вийшовши на 87-й хвилині замість Владислава Калітвінцева.

Повернувся в донецький Шахтар після завершення орендної угоди з киянами. Але не зумів закріпитись у складі "гірників", тому знову попрямував у інший клуб для здобуття практики.