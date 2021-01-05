Во время зимнего перерыва донецкий Шахтер проведет два сбора в Турции. На первом из них "горняки" проведут сразу четыре спарринга.

Первый турецкий сбор Шахтера продлится с 17 по 26 января. Команда будет базироваться в Анталии, сообщается на официальном сайте команды.

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На этом этапе подготовки у "горняков" запланировано 4 контрольных поединка

Расписание матчей первого сбора (указано киевское время)

21 января, 18: 00. Шахтер – Лех (Познань, Польша)

23 января, 18: 00. Шахтер – Лудогорец (Разград, Болгария)

25 января, 18: 00. Шахтер – Марибор (Марибор, Словения)

26 января, 12: 00. Шахтер – Слован (Братислава, Словакия)

Напомним, 26 января подопечные Луиша Каштру вернутся в Украину и несколько дней отдохнут, после чего отправятся в Турцию на второй сбор.