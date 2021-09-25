В десятом туре Второй лиги в гости к Ниве пришли львовские Карпаты. И именно 28-летний Загорулько открыл счет в этом матче. На 13-й минуте он эффектно разобрался с несколькими соперниками, после чего отправил мяч уже в пустые ворота гостей.

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Стоит добавить, что для Загорулько этот гол стал восьмым за шесть матчей в этом сезоне.

Правда на этот раз его гол не помог Ниве одержать победу. Еще в первом тайме хозяева остались в меньшинстве – после жуткого фола удалили Маляренко. Он прямой ногой в прыжке сыграл в голову Симинину. Защитнику Карпат помощь на поле оказывали медики.

Уже во втором тайме в большинстве Карпаты забили дважды и победили.