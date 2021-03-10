Донецкий Шахтер все больше превращает главную арену Украины в собственный дом. "Горняки" выдвинули условия киевскому Динамо.

Назревает конфликт

Шахтер уже на протяжении нескольких месяцев использует НСК "Олимпийский" в качестве домашней арены для матчей УПЛ и еврокубков.

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Еще раньше из-за карантина дончане решили не ездить на матчи в Харьков, когда поединки проходили без зрителей. Теперь донецкий клуб и вообще планирует построить отдельную раздевалку, которая будет принадлежать исключительно футболистам "горняков". Это не единственная задача Шахтера.

Донецкий клуб уже поставил условие киевскому Динамо, чтобы те сняли с фасада родного стадиона баннеры легенд Динамо-1975. Вряд ли на это согласится руководство киевлян. Из-за таких требований между клубами может разгореться очередной конфликт.

Сейчас донецкая сторона ожидает ответ от Министерства молодежи и спорта Украины. Вероятно, что "горнякам" дадут зеленый свет на такие действия на "Олимпийском".

Когда клубы сыграют ближайшие матчи на НСК "Олимпийский"