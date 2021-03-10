Донецький Шахтар все більше перетворює головну арену України на власну домівку. "Гірники" висунули умови київському Динамо.

Назріває конфлікт

Шахтар вже протягом декількох місяців використовує НСК "Олімпійський" у якості домашньої арени для матчів УПЛ та єврокубків.

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Ще раніше через карантин донеччани вирішили не їздити на матчі у Харків, коли поєдинки відбувались без глядачів. Тепер донецький клуб й взагалі планує побудувати окрему роздягальню, яка буде належати виключно футболістам "гірників". Це не єдине завдання Шахтаря.

Донецький клуб вже поставив умову київському Динамо, щоб ті зняли з фасаду рідного стадіону банери легенд Динамо-1975. Навряд на це погодиться керівництво киян. Через такі вимоги між клубами може розгорітись черговий конфлікт.

Зараз донецька сторона очікує відповідь від Міністерства молоді та спорту України. Ймовірно, що "гірникам" дадуть зелене світло на такі дії на "Олімпійському".

Коли клуби зіграють найближчі матчі на НСК "Олімпійський"