Шахтер сыграет благотворительный спарринг против английского клуба
Источник:Hull Live
Донецкий Шахтер планирует объединить два полезных дела – сыграть спарринг и собрать деньги для Украины. "Горняки" близки к товарищескому матчу против Халл Сити.
Продолжение турне "горняков"
Донецкий клуб этим поединком продолжит сбор средств на нужды украинцев, которые с каждым на следующий день выгоняют врага с нашей территории. Шахтер может выйти на одно футбольное поле против Халл Сити, выступающего во второй по силе английской лиге – Чемпионшипе.
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Вроде бы, стороны уже предварительно договорились о поединке, который состоится уже летом 2022 года. Встреча примет домашняя арена англичан "МКМ", вмещающая более 25 тысяч болельщиков.
В Халл Сити согласились на такой матч с благотворительной целью, которая станет частью подготовки английского клуба к новому сезону-2022/2023. "Тигры" хотят пригласить на трибуны родного стадиона побольше фанатов, чтобы собрать приличную сумму для Украины.
Такую инициативу лично поддержал главный тренер английской команды Шота Арвеладзе, стоящий на стороне украинцев в войне против России.
- Халл Сити основан в 1904 году.
- Сезон-2021/2022 Халл Сити закончил только на 19 месте среди 24-х клубов Чемпионшипа. Будущий соперник дончан получил за 46 сыгранных туров всего 51 очко.
Благотворительное турне Шахтера: коротко о главном
- Серию благотворительных матчей "горняки" начали поединком против Олимпиакоса. К сожалению, в Греции дончане минимально уступили сопернику (0:1).
- Уже в следующей игре Шахтер реабилитировался и обыграл Лехию. Победный гол в составе донецкого клуба забил 12-летний Дмитрий Кеда, которому удалось с семьей выбраться из-под обстрелов в Мариуполе. Счет матча – 2:3.
- В третьем матче подопечные Де Дзерби снова минимально уступили сопернику. На этот раз обидчиком "горняков" стал Фенербахче (1:0).
- В двух последних поединках Шахтер уже не проигрывал – победа над Антальяспором (1:2) и результативная ничья с Хайдуком (3:3)