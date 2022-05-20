Шахтер не зря уехал за границу

Донецкий клуб показал в цифрах свою работу, которую проделывал с первого дня войны. В общей сложности Шахтеру удалось собрать 25,6 миллиона гривен.

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Из этой суммы 13,2 миллионов гривен были выручены по итогам благотворительных матчей.

Совместные благотворительные аукционы с компаниями Sorare и Binance на сумму собрали более 7,2 миллиона гривен. Еще 4 миллиона гривен удалось аккумулировать Shelter Centre Шахтера на "Арене Львов", также 1,2 миллиона гривен привлек фонд Shakhtar Social.

Все заработанные средства пошли на нужды украинской армии, мирного народа и детей, невиновных в войне, которую начала Россия.

В комментарии генеральный директор "горняков" Сергей Палкин заверил, что "Шахтер" не собирается на этом останавливаться.

"Деятельность, которую ведет Шахтер с первых дней войны против России, направлена, прежде всего, на привлечение необходимых ресурсов для ВСУ и для поддержки наших граждан. Товарищеские матчи, которые мы сыграли, и проекты с коммерческими партнерами уже позволили собрать более 25 миллионов гривен. Часть средств мы направили на приобретение аптечек и касок, часть – в поддержку Shelter Center на "Арене Львов", – сказал Палкин.

Мы также начали финансово поддерживать детей, потерявших в войне родителей. Клуб продолжит работу в этом направлении: делать все, что в наших силах, чтобы помочь победить в войне. И нет никаких сомнений – мы обязательно победим,

– добавил представитель Шахтера.

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