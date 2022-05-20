Шахтер не зря уехал за границу
Донецкий клуб показал в цифрах свою работу, которую проделывал с первого дня войны. В общей сложности Шахтеру удалось собрать 25,6 миллиона гривен.
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Из этой суммы 13,2 миллионов гривен были выручены по итогам благотворительных матчей.
Совместные благотворительные аукционы с компаниями Sorare и Binance на сумму собрали более 7,2 миллиона гривен. Еще 4 миллиона гривен удалось аккумулировать Shelter Centre Шахтера на "Арене Львов", также 1,2 миллиона гривен привлек фонд Shakhtar Social.
Все заработанные средства пошли на нужды украинской армии, мирного народа и детей, невиновных в войне, которую начала Россия.
В комментарии генеральный директор "горняков" Сергей Палкин заверил, что "Шахтер" не собирается на этом останавливаться.
"Деятельность, которую ведет Шахтер с первых дней войны против России, направлена, прежде всего, на привлечение необходимых ресурсов для ВСУ и для поддержки наших граждан. Товарищеские матчи, которые мы сыграли, и проекты с коммерческими партнерами уже позволили собрать более 25 миллионов гривен. Часть средств мы направили на приобретение аптечек и касок, часть – в поддержку Shelter Center на "Арене Львов", – сказал Палкин.
Мы также начали финансово поддерживать детей, потерявших в войне родителей. Клуб продолжит работу в этом направлении: делать все, что в наших силах, чтобы помочь победить в войне. И нет никаких сомнений – мы обязательно победим,
– добавил представитель Шахтера.
Благотворительное турне Шахтера: главное
- Далеко не все украинские поклонники похвалили решение Шахтера выехать из границ Украины во время войны ради благотворительной цели. Однако такие матчи принесли положительный результат.
- В рамках благотворительного турне "горняки" сыграли пять матчей, в которых одержали две победы, потерпели два поражения и однажды сыграли вничью.
- В стартовой встрече дончане досадно уступили греческому Олимпиакосу (1:0).
- В следующем матче в Польше против Лехии Шахтер вырвал победу благодаря символическому голу 12-летнего Дмитрия Кеды, выбравшегося из-под обстрелов из Мариуполя – 2:3.
- В двух последующих поединках "горняки" одержали одну победу - над Антальяспором (1:2) и потерпели одно фиаско - от Фенербахче (1:0).
- В последнем матче была зафиксирована мировая с хорватским Хайдуком (3:3).