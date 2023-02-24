Анатолий Трубин претендует на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы. Голкипер Шахтера продемонстрировал всю важность вратарского амплуа.

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Один из лучших

Украинский коллектив в нервном поединке одолел французский Ренн, уступив по итогам основного и компенсированного времени (2:1). Матч перешел в серию пенальти, где Анатолий Трубин продемонстрировал свое мастерство. Украинский вратарь смог отразить три одиннадцатиметровых удара, что и сыграло ключевую роль в победе "горняков". Также Трубин совершил семь важных сэйвов в матче с "красно-черными".

Одно спасение ворот Анатолия попало в подборку лучших сейвов Лиги Европы. Вместе с Трубиным за звание лучшего игрока недели борются Анхель Ди Мария (Ювентус), Юлиан Виртц (Байер Леверкузен) и Иосиф Юранович (Унион Берлин).

Номинация игроков и подборка сейвов:

Трубин прокомментировал свой феерический поединок. Украинский голкипер не считает, что победа Шахтера – это его заслуга. Анатолий выразил благодарность украинским воинам.

Не хочу говорить, что это моя заслуга, потому что, прежде всего, это заслуга наших воинов. Сегодня ровно год, как началась полномасштабная война, поэтому хочу выразить им большое спасибо – без них, их усилий не было бы этого матча и футбола в Украине,

– считает Трубин.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 24 февраля. Начало в 13:00 по Киеву. Матчи 1/8 финала ЛЕ пройдут 9 и 16 марта.