Сколько еще детей будут убиты

Накануне игры против турецкого Антальяспора оккупанты обстреляли Одессу, где погибли три поколения – журналистка Валерия, ее 3-месячный младенец и ее бабушка. Шахтер решил почтить память всех погибших от войны детей, сообщает 24 канал.

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Уже в 2015 году украинских детей стали жертвами полномасштабного вторжения России в Украину. На футболке было фото Валерии Глодан с бейджиком из роддома о рождении ее дочери Киры в январе 2022 года.

На момент начала войны дочери Валерии было всего один месяц.

Футболист донецкого клуба такими акциями хотят привлечь еще большее внимание мира к геноциду украинцев во время войны против врагов.

К слову, Шахтеру удалось одержать победу в Турции. Благодаря голам Соломона и Топалова "горняки" праздновали победу над Антальяспором со счетом 1:2.



Щемящая акция от "горняков" / Фото Шахтера



Акция от "горняков" / Фото Шахтера