Палкин: Эти месседжи направлены на то, чтобы поскорее завершить войну.

К сожалению, встреча закончилась минимальным поражением Шахтера (1:0). Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин рассказал о благотворительных матчах и их целях для Украины.

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По его словам, главной целью таких игр является освещение кровавой войны в Украине, которую развязала Россия. Палкин отметил, что в каждом матче дончане делают некую акцию, привлекающую внимание мира.

Гендиректор Шахтера рассказал, сколько "горнякам" удалось собрать за первый матч в Греции против Олимпиакоса. Донецкому клубу удалось выручить более 100 тысяч евро. За эти деньги клуб закупил военные аптечки.

Палкин пообещал. что в ближайшее время будут новые цифры по итогам матчей против Легии и Фенербахче.

Эти месседжи направлены на то, чтобы поскорее завершить войну. Это основная цель нашего турне. Ну и, конечно, собрать деньги, чтобы помогать армии, нашему народу. Вот такие две главные идеи. Я считаю, что это у нас хорошо получается. На сегодняшний день у нас есть цифры относительно Олимпиакоса. Мы там собрали 102 тысяч евро. По матчам, которые были в Польше и с Фенербахче, ничего еще не известно, но в ближайшие дни должны быть подсчеты и мы узнаем,

– сказал генеральный директор "горняков".

Напомним, что перед поединком против Олимпиакоса дончане совершили трогательную акцию. На трибунах были размещены игрушки, их количество было таким, сколько жизней детей на момент игры унесла война.