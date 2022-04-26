Результат благодійних матчів

Шахтар відзвітувався за два благодійні матчі – проти Олімпіакоса (1:0) та Фенербахче (1:0). За ці дві гри донецькому клубу вдалось зібрати 8,2 мільйона гривень.

Дивіться також Шахтар перед матчем вшанував пам'ять загиблих під час війни дітей: фото зворушливої акції

Сума за гру проти грецької команди була відома ще раніше – 3 мільйони гривень. Тепер "гірники" оприлюднили виручені гроші за матч проти Фенербахче. Завдяки зустрічі вдалось зібрати 5 мільйонів гривень.

Усі кошти будуть передані українським громадянам та медикам. Виручені гроші також будуть направлені на допомогу дітям, які постраждали від війни.

За словами генерального директора Шахтаря Сергія Палкіна, гроші за матч проти Олімпіакоса пішли на закупівлю військових аптечок.

Відзначимо, що 25 квітня "гірники" провели третю зустріч. Цього разу донеччанам вдалось святкувати перемогу над турецьким Антальяспором (1:2).

До слова. Наступний благодійний матч Шахтар зіграє 1 травня проти хорватського Хайдука.