Израильский футболист, как и большинство легионеров, после начала полномасштабного вторжения покинул расположение Шахтера благодаря разрешению ФИФА, которое организация ввела для иностранцев из-за войны в Украине, а впоследствии продолжила и на сезон-2023/2024. Таким образом, полузащитник может покинуть донецкий клуб на правах свободного агента, ведь его контракт истекает в конце 2023 года.

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Надежды на порядочность Тоттенхэма

Более того, из-за новых правил ФИФА позволила Соломону уже летом покинуть Шахтер, то есть "горняки" не получат даже гривны за футболиста, который обошелся им в свое время в 6 миллионов евро. Шахтер сообщал, что пойдет в суд, если израильтянин подпишет контракт с Тоттенхэмом уже этим летом. В настоящее время генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил, что надеется на мирное разрешение ситуации вокруг Манора Соломона, который близок к переходу в лондонский клуб на правах свободного агента.

Тоттенхэм – авторитетный, уважаемый клуб с большой историей и огромным количеством болельщиков по всему миру. Мы уверены, что руководство Тоттенхэма понимает, что Шахтер вложил в трансфер Соломона значительные средства, которые украинский клуб в нашем сложном положении просто не может позволить себе потерять. Надеемся, что в преддверии нашего товарищеского матча мы встретимся с представителями Тоттенхэма и в духе доброй воли решим вопрос вопроса Манора Соломона. Решение должно удовлетворить обе стороны,

– сказал Палкин.

Отмечается, что "Шпоры" уже достигли устной договоренности с Соломоном и 6 июля израильский вингер должен пройти медосмотр для нового клуба.

Напомним. 6 августа Шахтер и Тоттенхэм проведут между собой благотворительный товарищеский матч, средства из которого будут направлены на помощь ВСУ и поддержку украинцев, пострадавших от войны