Шахтар грає другий матч у груповому раунді Ліги чемпіонів 2022-2023. У номінально домашньому поєдинку команда Ігора Йовічевича протистоїть Селтіку, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів Шахтар – Селтік

"Гірники" невдало почали матч у Варшаві, пропустивши автогол на 11-ій хвилині. Але вже у першому таймі підопічні Йовічевича відновили паритет.

Як забивав собі Бондаренко:

Судаков видав красивий пас на хід Мудрику. Вінгер Шахтаря на швидкості влетів у карний майданчик Селтіка та пробив над головою Харта. З нічийним рахунком команди пішли на перерву.

Відео голу Мудрика: