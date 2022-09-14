Шахтар проводить матч 2 туру групового раунду Ліги чемпіонів 2022-2023. У номінально домашньому поєдинку команда Ігора Йовічевича протистоїть Селтіку, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів Шахтар – Селтік

"Гірники" невдало почали матч у Варшаві, пропустивши вже на 11-ій хвилині. Після пасу від Хакшабановича м'яч опинився у Хатате.

Захисники дали японцю можливість пробити з гострого кута. М'яч від Бондаренка полетів у ворота Трубіна, кіпер не врятував.

Відео автоголу Бондаренка: