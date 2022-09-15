И это не Мудрик

В поединке забивали только игроки донецкого клуба. Автогол в свой пассив записал Артем Бондаренко. Михаил Мудрик возобновил интригу в матче. Мировая – 1:1.

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После двух туров Шахтер идет без поражений. Был в поединке еще один мяч от Шведа, но это взятие ворот было отменено из-за ассистировавшего Марьяну минимального офсайда у Мудрика.

Статистический портал WhoScored поставил оценки футболистам за игру. Интересно, что лучшим игроком "горняков" не стал Мудрик или Швед. Наибольшую оценку за встречу получил голкипер Шахтера, однажды вынимавший мяч из сетки ворот, Анатолий Трубин. Вратарь получил за матч 7.5.

Любопытно. Лучшим игроком поединка в составе обеих команд стал хавбек Селтика Жота – 8.1 балла.

Шведу не удалось дважды подряд получить от УЕФА звание лучшего футболиста матча. Игра Марианна и Мудрика была оценена в 6.8 и 7.0 соответственно.

Самые низкие баллы в составе донецкого клуба получили вышедшие на замену игроки Лассина Траоре и Иван Петряк – по 6.1.



Шахтер – Селтик: оценки игроков за матч / Скриншот из WhoScored

Шахтер с 4 очками после двух туров идет на втором месте в группе "F", уступая лидеру Реала только два пункта.

Селтик получил первый бал и идет на третьей позиции.

К слову. Следующий матч Шахтер сыграет 5 октября на выезде против Реала, а Селтик тоже в этот день будет гостить на поле Лейпцига.