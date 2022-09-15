Йовичевич: Мы должны чувствовать гордость
Донецкий клуб расписал мировую в польской Варшаве – 1:1. Хотя дважды забивали игроки Шахтера – в свои и чужие ворота. Сначала Артем Бондаренко отличился автоголом, а уже через 19 минут счет сравнял Михаил Мудрик.
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Команда Игоря Йовичевича за два тура группы Лиги чемпионов набрала 4 очка. Хорватский специалист поделился впечатлениями от игры своих подопечных. Тренер отметил, что его команде было сложно противостоять такому Селтику.
Йовичевич отметил соперника и назвал этот Селтик лучшим за последние 20 лет.
"Есть одна вещь, очень важная для нас, для нашей команды, которая является молодой, талантливой, дисциплинированной и с характером, – это когда ты пропускаешь, то возвращаешься к игре, возвращаешься к матчу. И мы должны чувствовать гордость, это важно для молодых ребят, что ты снова взял мяч в ноги, контролировал мяч и вернулся к игре, и, забив гол, можно было забивать еще: был сантиметровый офсайд, однако ощущение было, что мы как минимум на одном уровне играем, ведь у нас мяч, мы можем думать. И их прессинг уже не был столь успешным, потому что мы чувствовали себя уверенно", – рассказал наставник.
"Знали за кого мы играем"
Главный вождь "горняков" отметил поддержку фанатов на трибунах и даже украинцев, следивших за матчем через телевизор.
Знали, за кого мы играем: понимаем, что нас поддерживали люди на трибунах, давали нам импульс, плюс 40 миллионов находящихся в своей стране украинцев, которые 100% смотрели наш матч и придавали нам энергию. Так что это очко, можно сказать, отличный результат. Не только потому, что взяли бал, но и забрали 2 очка у Селтика. Это может быть важно, потому что никогда не знаешь, как будет дальше. Должны гордиться, что команда проявила характер, билась до конца и невозможна,
– заверил тренер дончан.
Йовичевич припомнил предыдущий матч против Лейпцига, в котором Шахтер сделал нереальное реальным, победив немцев со счетом 1:4.
Главный тренер донецкого клуба поблагодарил болельщиков, которые пришли и поддержали команду в Варшаве. Йовичевич надеется, что команда сможет больше познакомиться с этим замечательным польским городом.
О принципиальной для Йовичевича игре с Реалом
Ответил хорватский специалист и о следующем поединке против не чуждого для него Реала. Игорь Йовичевич уверен в своих футболистах. И даже в таком матче может победить не фаворит, который считается мадридским клубом.
И в тот день они должны доказать, что они лучше. Они действительно фавориты – это самый лучший клуб в мире. Для меня было большой честью играть за этот клуб в течение пяти лет – с 1991 по 1996 год. И это клуб, который шлифовал меня как личность. Я очень благодарен многим людям, работающим там сейчас, которые играли со мной в то время. Будет очень большой вызов, хорошие воспоминания – сыграть с мадридским Реалом на "Сантьяго Бернабеу", где я выступал как футболист,
– сказал Йовичевич.
Ситуация в группе "F"
- Шахтер после 2-х туров уступает лидеру группы "Реал" двумя очками. Мадридцы набрали максимальные 6 баллов, а "горняки" – 4 пункта.
- Селтик с одним очком в активе идет на третью позицию.
- Группы с нулем в активе замыкает Лейпциг, которому никак не приписывать статус аутсайдера группы.