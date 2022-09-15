І це не Мудрик

У поєдинку забивали виключно гравці донецького клубу. Автогол у свій пасив записав Артем Бондаренко. Натомість Михайло Мудрик відновив інтригу у матчі. Мирова – 1:1.

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Після двох турів Шахтар йде без поразок. Був у поєдинку ще один м'яч від Шведа, але це взяття воріт було скасоване через мінімальний офсайд у Мудрика, який асистував Мар'яну.

Статистичний портал WhoScored поставив оцінки футболістам за гру. Цікаво, що найкращим гравцем "гірників" не став Мудрик чи Швед. Найбільшу оцінку за зустріч отримав голкіпер Шахтаря, який одного разу виймав м'яч із сітки воріт, Анатолій Трубін. Воротар отримав за матч 7.5.

Цікаво. Найкращим гравцем поєдинку у складі обох команд став хавбек Селтіка Жота – 8.1 бала.

Шведу не вдалось двічі поспіль отримати від УЄФА звання найкращого футболіста матчу. Гра Мар'яна та Мудрика була оцінена у 6.8 та 7.0 відповідно.

Найнижчі бали у складі донецького клубу отримали гравці, які вийшли на заміну, Лассіна Траоре та Іван Петряк – по 6.1.



Шахтар – Селтік: оцінки гравців за матч / Скриншот із WhoScored

Шахтар із 4 очками після двох турів йде на другому місці у групі "F", поступаючись лідеру Реалу лише двома пунктами.

Селтік здобув свій перший бал та йде на третій позиції.

До слова. Наступний матч Шахтар зіграє 5 жовтня на виїзді проти Реала, а Селтік теж у цей день буде гостювати на полі Лейпцига.