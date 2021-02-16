Донецкий Шахтер прошел плановое тестирование на коронавирус перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против Маккаби из Тель-Авива.

Команда и персонал получили отрицательные результаты. 17 февраля в 10:00 "горняки" отправятся в Израиль.

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Отметим, что первым в четверг, 18 февраля, сыграет Динамо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:55, а уже через два часа украинские фанаты смогут увидеть поединок в исполнении "горняков" (22:00).

Ответный матч может состояться со зрителями

Матчи украинские гранды проведут 25 февраля. Подопечные Луиша Каштру сыграют против израильской команды в Киеве на "Олимпийском". Не исключено, что дончане могут выйти на поле не при пустых трибунах. Впустят ли болельщиков на трибуны главной арены страны, будет решено в ближайшие дни.

Из-за напряженной ситуации с коронавирусом все спортивные события в Украине происходят при пустых трибунах. 12-й игрок не смог поддержать клубы на стадионах в первых матчах второго круга УПЛ.