Шахтер потерял футболиста перед матчем Лиги Европы
Шахтер продолжает готовиться ко второй части сезона в загородном комплексе "Святошин". До календарной игры чемпионата с Колосом остается всего трое суток.
Источник:24 канал
Стало известно, что в Ковалевке точно не сыграет полузащитник "горняков" Дентиньо. Бразилец получил повреждение икроножной мышцы.
К слову: Шахтер огласил заявку игроков на матчи Лиги Европы
По оценке медицинского штаба клуба, восстановление игрока займет около двух недель. Это означает, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив он тоже, скорее всего, пропустит.
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