Шахтер продолжает готовиться ко второй части сезона в загородном комплексе "Святошин". До календарной игры чемпионата с Колосом остается всего трое суток.

Стало известно, что в Ковалевке точно не сыграет полузащитник "горняков" Дентиньо. Бразилец получил повреждение икроножной мышцы.

К слову: Шахтер огласил заявку игроков на матчи Лиги Европы

По оценке медицинского штаба клуба, восстановление игрока займет около двух недель. Это означает, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив он тоже, скорее всего, пропустит.

Напомним. Шахтер в 1/16 финала Лиги Европы сыграет против израильского Маккаби. Первый матч состоится в Тель-Авиве 18 февраля. 25 февраля команды померяются силами в Киеве.