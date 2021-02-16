Донецкий Шахтер может провести ответный матч в Лиге Европы против израильского Маккаби не при пустых трибунах. Фанаты впервые могут появиться на трибунах в новом году.

Еврокубковый сезон для украинских клубов возобновится уже 18 февраля. Динамо проведет домашний матч против Брюгге, за который выступает украинец Эдуард Соболь. А Шахтер приедет в Израиль для гостевого поединка против Маккаби.

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При поддержке фанатов

Матчи украинские гранды проведут 25 февраля. Подопечные Луиша Каштру сыграют против израильской команды в Киеве на "Олимпийском". Не исключено, что дончане могут выйти на поле не при пустых трибунах. Впустят ли болельщиков на трибуны главной арены страны – будет решено в ближайшие дни.

Из-за напряженной ситуации с коронавирусом все спортивные события в Украине происходят при пустых трибунах. 12-й игрок не смог поддержать клубы на стадионах в первых матчах второго круга УПЛ.

Отметим, что первыми в четверг, 18 февраля, сыграют "динамовцы". Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:55, а уже через два часа украинские фанаты смогут увидеть поединок в исполнении "горняков" (22:00).