Донецкий Шахтер сдал тесты на коронавирус перед вылетом на матч с миланским Интером в Лиге чемпионов.

Как сообщает официальный сайт "горняков", все результаты – отрицательные.

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После пяти туров в активе Шахтера семь очков и второе место в группе. Дончане по личным встречам опережают Реал и на один пункт отстают от лидирующей менхенгладбахской Боруссии. Интер набрал пять очков и замыкает квартет.

Важно! Поединок Лиги чемпионов Интер – Шахтер состоится в среду, 9 декабря, и начнется в 22:00.

Какие варианты у Шахтера в Лиге чемпионов / Инфографика 24 канала