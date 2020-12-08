Шахтер сдал тесты на COVID-19 перед матчем с Интером: известны результаты
Донецкий Шахтер сдал тесты на коронавирус перед вылетом на матч с миланским Интером в Лиге чемпионов.
Как сообщает официальный сайт "горняков", все результаты – отрицательные.
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После пяти туров в активе Шахтера семь очков и второе место в группе. Дончане по личным встречам опережают Реал и на один пункт отстают от лидирующей менхенгладбахской Боруссии. Интер набрал пять очков и замыкает квартет.
Какие варианты у Шахтера в Лиге чемпионов / Инфографика 24 канала
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