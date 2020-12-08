Шахтар здав тести на COVID-19 перед матчем з Інтером: відомо результати
Донецький Шахтар здав тести на коронавірус перед вильотом на матч з міланським Інтером в Лізі чемпіонів.
Як повідомляє офіційний сайт "гірників", всі результати – негативні.
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Після п'яти турів в активі Шахтаря сім очок і друге місце в групі. Донеччани за особистими зустрічами випереджають Реал і на один пункт відстають від лідируючої менхенгладбахської Боруссії. Інтер набрав п'ять очок і замикає квартет.
Які варіанти у Шахтаря в Лізі чемпіонів / Інфографіка 24 каналу
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