Донецький Шахтар здав тести на коронавірус перед вильотом на матч з міланським Інтером в Лізі чемпіонів.

Як повідомляє офіційний сайт "гірників", всі результати – негативні.

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Після п'яти турів в активі Шахтаря сім очок і друге місце в групі. Донеччани за особистими зустрічами випереджають Реал і на один пункт відстають від лідируючої менхенгладбахської Боруссії. Інтер набрав п'ять очок і замикає квартет.

Важливо! Поєдинок Ліги чемпіонів Інтер – Шахтар відбудеться в середу, 9 грудня, і розпочнеться о 22:00.

Які варіанти у Шахтаря в Лізі чемпіонів / Інфографіка 24 каналу