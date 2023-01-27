Забивают и без Мудрика: Шахтер вырвал ничью на сборах благодаря голу-шедевру – видеообзор матча

Команда Игоря Йовичевича дважды отличилась в воротах вице-чемпиона Словении. Впрочем, этого не хватило для того, чтобы одержать первую победу в Турции.

Шахтер – Копер 2:2

Голы: Петряк, 15, Назарина, 90+1 – Очиенг, 13, Эдомвони, 64.

Донецкий Шахтер продолжает подготовку ко второй части сезона 2022-2023. Команда уже сыграла один спарринг в Турции, проиграв венской Аустрии (1:2).

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Во втором товарищеском поединке команда Йовичевича играла против Копера из Словении. 24 канал. В основу "горняков" попал и Николай Матвиенко, которым активно интересуется Брайтон.

Балканцы открыли счет уже в начале игры, когда защита Шахтера потеряла Очиенга. Кениец без проблем добил мяч в пустые ворота Трубина. Правда, всего через две минуты украинцы восстановили паритет.

. После 20 туров в чемпионате Словении Копер занимает второе место, отставая от лидера Олимпии из Любляны на 13 баллов.

Бондаренко точно навесил на Петряка, который головой опрокинул вратаря Копера. Словенцы же дотерпели до середины второго тайма и вышли вперед. На этот раз после неплохой комбинации в прикосновение дали пробить Эдомвоне.

Поединок снова шел к поражению дончан, но команду Йовичевича спас Назарина. На первой компенсированной минуте Егору удался роскошный удар по стандарту, после которого мяч залетел в ближнюю "девятку" ворот соперника.

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Впрочем, победного гола Шахтер забить не смог. Команда продолжает идти без побед после продажи Михаила Мудрика в Челсе за 70+30 миллионов евро. Следующий матч дончане проведут 31 января против болгарского Лудогорца.

Видеообзор матча Шахтер – Копер: