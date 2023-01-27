Шахтар – Копер 2:2

Голи: Петряк, 15, Назарина, 90+1 – Очієнг, 13, Едомвоні, 64.

Донецький Шахтар продовжує підготовку до другої частини сезону 2022-2023. Команда вже зіграла один спаринг у Туреччині, програвши віденській Аустрії (1:2).

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У другому товариському поєдинку команда Йовічевіча грала проти Копера зі Словенії, пише 24 канал. В основу "гірників" потрапив і Микола Матвієнко, яким активно цікавться Брайтон.

Балканці відкрили рахунок вже на початку гри, коли захист Шахтаря втратив Очієнга. Кенієць без проблем добив м'яча у порожні ворота Трубіна. Правда, всього за дві хвилини українці відновили паритет.

Варто знати. Після 20-ти турів у чемпіонаті Словенії Копер посідає другу сходинку, відстаючи від лідера Олімпії з Любляни на 13 балів.

Бондаренко точно навісив на Петряка, який головою перекинув воротаря Копера. Словенці ж дотерпіли до середини другого тайму і знову вийшли вперед. Цього разу після непоганої комбінації в дотик дали пробити Едомвоні.

Поєдинок знову йшов до поразки донеччан, але команду Йовічевіча врятував Назарина. На першій компенсованій хвилині Єгору вдався розкішний удар зі стандарту, після якого м'яч залетів у ближню "дев'ятку" воріт суперника.

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Втім переможного голу Шахтар забити не зміг. Команда продовжує йти без перемог після продажу Михайла Мудрика в Челсі за 70+30 мільйонів євро. Наступний матч донеччани проведуть 31 січня проти болгарського Лудогорця.

Відеоогляд матчу Шахтар – Копер: