Шахтер – Копер 2:2
Голы: Петряк, 15, Назарина, 90+1 – Очиенг, 13, Эдомвони, 64.
Донецкий Шахтер продолжает подготовку ко второй части сезона 2022-2023. Команда уже сыграла один спарринг в Турции, проиграв венской Аустрии (1:2).
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Во втором товарищеском поединке команда Йовичевича играла против Копера из Словении. 24 канал. В основу "горняков" попал и Николай Матвиенко, которым активно интересуется Брайтон.
Балканцы открыли счет уже в начале игры, когда защита Шахтера потеряла Очиенга. Кениец без проблем добил мяч в пустые ворота Трубина. Правда, всего через две минуты украинцы восстановили паритет.
Бондаренко точно навесил на Петряка, который головой опрокинул вратаря Копера. Словенцы же дотерпели до середины второго тайма и вышли вперед. На этот раз после неплохой комбинации в прикосновение дали пробить Эдомвоне.
Поединок снова шел к поражению дончан, но команду Йовичевича спас Назарина. На первой компенсированной минуте Егору удался роскошный удар по стандарту, после которого мяч залетел в ближнюю "девятку" ворот соперника.
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Впрочем, победного гола Шахтер забить не смог. Команда продолжает идти без побед после продажи Михаила Мудрика в Челсе за 70+30 миллионов евро. Следующий матч дончане проведут 31 января против болгарского Лудогорца.
Видеообзор матча Шахтер – Копер: