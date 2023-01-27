Шахтер питает большие надежды подписать талантливого левого вингера Кевина. Палмейрас, за который выступает 20-летний игрок, отказывается сотрудничать с "горняками".

Достойно внимания А как же Шахтер: игрок "горняков" близок к переходу в английский клуб

Эгоистичный Палмейрас

Донецкий коллектив в четвертый раз попытался задобрить бразильский клуб. Сначала "горняки" предлагали за Кевина 4 миллиона евро, впоследствии 5, а позже 10. В этот раз Шахтер отважился отдать за Кевина целых 15 миллионов евро, но "зеленых" это не устраивает.

И это не из-за финансовых аппетитов бразильцев. Дело в том, что Кевин входит в планы Палмейраса и они в ближайшее время хотят привлекать его к матчам за взрослую команду.

Варианты замены Мудрику

После ухода Михаила Мудрика в лондонский Челси, у Шахтера звено крайних полузащитников выглядит сухо. В активе "горняков" есть исполнители, такие как: Александр Зубков, Марьян Швед, Иван Петряк, Андрей Кулаков и Дмитрий Топалов. Также Шахтер отдал в аренду Сабаху Алексея Кащука. Ранее "кроты" планировали переключиться с Кевина и попытаться подписать другого бразильца из Сан-Пауло.

Потенциальный новичок Шахтера