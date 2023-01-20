Этот матч интересен был тем, кто может заменить уже бывшего лидера команды Михаила Мудрика на левом фланге атаки. Но игра не дала окончательного ответа.

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На первый тайм в этом матче в составе "горняков" вышли игроки, которые в этом сезоне являются резервистами. Также с первых минут сыграл и грузинский новичок команды Гочолеишвили. А вот другой "новобранец" команды Ракицкий в заявку на игру не попал. А место на левом фланге атаки досталось Борячуку.

Учитывая, что это был первый матч команды после перерыва, и играли не игроки основы, то и показать содержательную игру с опасными моментами им не удалось. Вместо этого пропустили сами. После подачи с углового мяч отлетел к Голланду, который пробил в касание из-за пределов штрафной. Мяч пролетел мимо всех игроков и влетел почти в угол ворот.

Во втором тайме на поле вышел полностью обновленный состав Шахтера. И команда начала создавать моменты у ворот соперника. Но забить с игры так и не смогла. Зато пропустила. И снова после углового. Копп выиграл борьбу за позицию у Бондаря и головой направил мяч в ворота Трубина.

Все, что смогли "оранжево-черные" в этом матче – гол с пенальти. Коноплю сбили в штрафной, и арбитр сразу указал на отметку. Пробивать пошел Бондаренко и свой шанс не упустил. Так что матч так и закончился поражением Шахтера со счетом 1:2.

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Этим матчем "горняки" завершают первый тренировочный сбор. После выходных команда вернется в Турцию и продолжит подготовку к весенней части сезона. Следующий спарринг подопечные Игоря Йовичевича проведут 27 января со словенским Копером. А уже 16 февраля Шахтер ожидает матч против Ренна в 1/16 финала Лиги Европы.